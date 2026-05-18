19:20, 18 мая 2026Экономика

Сотрудникам напомнили о праве на удаленку в жару

Юрист Васильчук: Работодатель может перевести сотрудников на удаленку из-за жары
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Работодатель имеет право перевести сотрудников на удаленный режим работы во время аномальной жары. Об этом рассказал судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук в беседе с «Известиями».

Специалист напомнил, что по закону наниматель обязан обеспечивать безопасные условия труда. Если в регионе введен режим повышенной готовности или ЧС, либо есть акт Росгидромета или предупреждение МЧС о неблагоприятных погодных условиях, перевод на дистанционную работу не требует обычной процедуры согласования. Кроме того, работодатель может сократить рабочий день, указав на независящие от сторон обстоятельства. Оплачивается такой день в размере не менее 2/3 средней заработной платы сотрудника.

Директор по персоналу финансового маркетплейса «Сравни» Александр Потапов добавил, что если температура в офисе превышает допустимую норму, работник вправе письменно потребовать нормализации режима или установки кондиционера.

Ранее сообщалось, что к концу текущей недели температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 7-8 градусов. Столбики термометров достигнут 30 градусов тепла.

