Культура
20:05, 18 мая 2026

Сарик Андреасян и Лиза Моряк раскрыли пол будущего ребенка

Супруга Сарика Андреасяна Лиза Моряк сообщила, что у них будет сын
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сарик Андреасян и Лиза Моряк провели церемонию раскрытия пола их будущего ребенка. Видео с гендер-пати появилось в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кинематографист и его супруга узнали, что ждут сына. Судя по кадрам, опубликованным в социальной сети, пара была счастлива, узнав о том, что у них будет мальчик.

Андреасяна и Моряк уже воспитывают двоих общих детей. Дочь Элизабет родилась в феврале 2023 года, а ее младшая сестра Шарлиз появилась на свет в мае 2025. Недавно пара поделилась с подписчиками тем, что вскоре они станут многодетными родителями.

Ранее кинокритик заступился за беременную Моряк в фильме «Война и мир» Андреасяна. Моряк исполнит в картине своего мужа роль Элен Курагиной.

