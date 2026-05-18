Владелица российской кофейни смутила клиентов стаканами с дизайном мужского голого тела

Российская блогерша Анастасия Миронова показала новый дизайн стаканов для кофейни Irnby в Санкт-Петербурге, владелицей которого она является, и смутила клиентов. Фото и комментарии опубликованы на платформе Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Пользовательница соцсети с никнеймом @dariaaamuz обратила внимание на снимок инфлюэнсерши, который она опубликовала в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Так, на размещенном кадре видно, что один из стаканов оформлен изображением кожи на гениталиях, а второй — волос на груди. Кроме того, на них напечатано название бренда инфлюэнсерши.

Потенциальные клиенты оказались не в восторге от обновленного дизайна и назвали его отвратительным. «Мне так мерзко стало от них. Я бы не хотела из таких пить кофе», «Хайпует опять, но прямо мерзотненько», «Для меня это слишком», «А есть стаканчик с изображением отстриженных ногтей?», «Озабоченная», — возмущались они.

В сентябре прошлого года Миронова подверглась критике из-за дизайна стаканов с намеком на оральный секс.

