Владелицу российской кофейни обругали в сети за дизайн стаканов с намеком на оральный секс

Российскую блогершу Анастасию Миронову обругали в сети за непристойный дизайн стаканов в ее кофейне Irnby в Санкт-Петербурге. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заведения.

На открытии кофейни посетителям выдавали держатели для стаканчиков с изображением женщин с открытыми ртами — дизайн намекал на оральный секс. Фотографии эпатажных держателей появились на официальной странице Irnby, но после шквала критики сторис были удалены.

Пользователи назвали рекламу пошлой и неуважительной, а владелицу российской кофейни обвинили в объективизации женщин. Миронова никак не комментировала разгоревшийся вокруг держателей скандал.

