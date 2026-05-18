Форвард «Краснодара» рассказал о борьбе с «Зенитом» и судьями

21:52, 18 мая 2026Спорт

Форвард «Краснодара» Кордоба рассказал о борьбе с «Зенитом» и судьями
Владислав Уткин
Фото: Андрей Шрамко / РИА Новости

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба рассказал о борьбе команды с «Зенитом» и судьями. Его слова приведены в Telegram-канале «быков».

«Выигрывать всегда прекрасно, но мы должны гордиться результатом, потому что боролись с машиной во всех смыслах. Внутри и снаружи ею является "Зенит". Мы конкурировали до самого конца. Мы боролись с командами, судьями, со всем», — сказал Кордоба.

Также 32-летний колумбийский форвард назвал прошедший сезон для Краснодара «прекрасной мечтой». «Мы мечтали до последней минуты, хотя знали, что шанс очень мал. Подождем и увидим, что суждено нам Богом в следующем сезоне», — добавил Кордоба.

«Краснодар» занял второе место в завершившемся сезоне чемпионата России. Он набрал 66 очков в 30 матчах, отстав на два балла от «Зенита».

Ранее стало известно, что в расширенный состав сборной Колумбии вызвали трех футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). Это Джон Дуран и Вильмар Барриос («Зенит»), а также Джон Кордоба («Краснодар»).

