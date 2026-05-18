Трамп задумал еще одно изменение у Белого дома

22:36, 18 мая 2026Мир

WP: Трамп захотел построить вертолетную площадку у Белого дома
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов задумал еще одно изменение возле Белого дома. На этот раз он хочет возвести там вертолетную площадку, о чем сообщает The Washington Post (WP).

Как уточняется, глава американской администрации хочет построить ее уже этим летом. В отличие от других амбициозных строительных проектов Трампа, идея такой зоны для вертолетов обсуждается на протяжении многих лет. Подобный шаг мог бы стать решением давней проблемы, поскольку президентские вертолеты Marine One нового поколения рискуют сжечь газон.

Пока официальные лица продолжают использовать для перелетов более старые модели воздушного судна. Новые версии вертолета также обеспечивают перевозки лидера США за пределы столицы. Белый дом не ответил журналистам на вопросы о возможной вертолетной площадке.

Ранее Дональд Трамп показал новый бальный зал Белого дома. Здание планируется возвести на месте Восточного крыла. На строительство потратят более 200 миллионов долларов и привлекут частных инвесторов.

