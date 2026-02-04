Трамп показал новое здание Белого дома

Президент США Трамп показал новый бальный зал Белого дома за 200 млн долларов

Президент США Дональд Трамп показал новый бальный зал Белого дома. Здание планируют построить на месте Восточного крыла, сообщает Metro.

«Это первое изображение, показанное публике», — подчеркнул американский глава. На снимках, сделанных с крыши здания Казначейства, показано здание первого официального бального зала Белого дома — оно станет заменой Восточного крыла.

По словам президента, постройка будет соответствовать Белому дому по высоте и масштабу. Здание площадью 8400 квадратных метров способно вместить 650 гостей. Его уже начали возводить, и планируют потратить на строительство более 200 миллионов долларов. Финансировать проект будет сам Трамп с привлечением частных инвесторов.

