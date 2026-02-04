Реклама

18:23, 4 февраля 2026Экономика

Трамп показал новое здание Белого дома

Президент США Трамп показал новый бальный зал Белого дома за 200 млн долларов
Нина Ташевская
Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп показал новый бальный зал Белого дома. Здание планируют построить на месте Восточного крыла, сообщает Metro.

«Это первое изображение, показанное публике», — подчеркнул американский глава. На снимках, сделанных с крыши здания Казначейства, показано здание первого официального бального зала Белого дома — оно станет заменой Восточного крыла.

По словам президента, постройка будет соответствовать Белому дому по высоте и масштабу. Здание площадью 8400 квадратных метров способно вместить 650 гостей. Его уже начали возводить, и планируют потратить на строительство более 200 миллионов долларов. Финансировать проект будет сам Трамп с привлечением частных инвесторов.

Ранее стало известно, что в США закроют центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Центр Кеннеди, служащий «живым памятником» одному из самых почитаемых американских президентов и главной театрально-концертной площадкой столицы, прервет работу на время реконструкции.

