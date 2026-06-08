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06:00, 8 июня 2026Наука и техника

Заболеваемость одной инфекцией в России выросла более чем в 19 раз

Роспотребнадзор: Заболеваемость гемофильной инфекцией в России выросла в 19,3 раза
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из данных Роспотребнадзора следует, что по итогам 2025 года в России заболеваемость гемофильной инфекцией выросла в 19,3 раза, превысив среднемноголетний уровень. Кроме того, зафиксирован и рост числа случаев заражения краснухой, корью и другими инфекциями, передает ТАСС.

«Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции — в 19,3 раза, краснухи — в 5,6 раза, кори — в 2,1 раза», — сообщили в ведомстве. Также отмечен сильный рост заболеваемости гриппом — в шесть раз, и листериозом — в 3,3 раза.

В начале июня Роспотребнадзор сообщал, что более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей. При обнаружении укуса клеща россиянам посоветовали обратиться к хирургу.

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