Заболеваемость одной инфекцией в России выросла более чем в 19 раз

Роспотребнадзор: Заболеваемость гемофильной инфекцией в России выросла в 19,3 раза

Из данных Роспотребнадзора следует, что по итогам 2025 года в России заболеваемость гемофильной инфекцией выросла в 19,3 раза, превысив среднемноголетний уровень. Кроме того, зафиксирован и рост числа случаев заражения краснухой, корью и другими инфекциями, передает ТАСС.

«Превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости отмечается в отношении гемофильной инфекции — в 19,3 раза, краснухи — в 5,6 раза, кори — в 2,1 раза», — сообщили в ведомстве. Также отмечен сильный рост заболеваемости гриппом — в шесть раз, и листериозом — в 3,3 раза.

В начале июня Роспотребнадзор сообщал, что более 176 тысяч россиян пожаловались на укусы клещей. При обнаружении укуса клеща россиянам посоветовали обратиться к хирургу.