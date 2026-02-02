В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

В Вашингтоне на реконструкцию закроют центр исполнительских искусств им. Кеннеди

В Вашингтоне временно закроют центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Центр Кеннеди, служащий «живым памятником» одному из самых почитаемых американских президентов и главной театрально-концертной площадкой столицы, прервет работу на время реконструкции. Комплекс закроется 4 июля, в день 250-летия независимости США. Решение было принято коллегиально подрядчиками, музыкальными и художественными экспертами. Альтернативный вариант предполагал частичное закрытие с проведением концертов, однако при таком условии ремонтные работы затянулись бы слишком надолго.

Комплекс обещают открыть вновь через два года, но этот срок, по уточнению Трампа, примерный. Реконструкция, по словам главы страны, превратит «полуразвалившийся» центр «в бастион искусства, музыки и развлечений мирового класса».

18 декабря Центр исполнительских искусств имени Кеннеди распоряжением президента США был переименован в Трамп-Кеннеди-центр. Юридически процесс не завершен, однако на здании уже появилась новая вывеска.

В октябре Трамп объявил о сносе восточного крыла Белого дома ради строительства бального зала. Работы ведутся за счет собственных средств президента и частных пожертвований, в том числе от «щедрых патриотов» и крупных американских компаний.