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06:31, 4 июня 2026Из жизни

Жители одной страны увидели странные молнии и испугались инопланетян

Жители Мексики испугались инопланетян из-за необычных молний в горах
Никита Савин
Никита Савин

Жители мексиканского штата Чьяпас на юго-востоке страны стали свидетелями странных молний в горах и испугались инопланетян. Об этом сообщает Need To Know.

Необычные молнии сняли на видео несколько человек 27 мая. В роликах видны разряды природного электричества в облаках и тумане на поросших лесом склонах горы. Местные жители сравнили зрелище со стробоскопом на концерте или вечеринке.

Странное зрелище вызвало в сети множество предположений о происхождении молний. Некоторые пользователи написали, что такие молнии якобы появляются перед сильным землетрясением. Другие сразу же заявили, что необычные разряды якобы связаны с активностью пришельцев. «НЛО к чему-то большому в Чьяпасе? Огни движутся между деревьями как разумные. Это не обычные удары молний», — написал один из местных жителей.

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Власти заявили, что необычное природное явление возникло из-за низкой облачности над горами. Некоторые жители Чьяпас вспомнили, что такие же молнии били в горах в 2017 году. Тогда многие опасались, что произойдет сильное землетрясение.

Ранее сообщалось, что загадочный НЛО напугал жителей Канады. Конусообразный объект появился в небе над провинцией Британская Колумбия.

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