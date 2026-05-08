00:30, 8 мая 2026

Загадочный конусообразный НЛО напугал жителей одной страны

Пуск ракеты Илона Маска напугал жителей Канады
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Загадочный НЛО напугал жителей Канады. Об этом сообщает New York Post.

Яркий объект конусообразной формы появился над провинцией Британская Колумбия вечером во вторник, 5 мая. Очевидцы выложили множество фотографий и роликов с НЛО в социальные сети. В комментариях началось обсуждение, не является ли объект кораблем пришельцев. Как пишет New York Post, появление НЛО даже вызвало панические настроения у некоторых людей.

Ученые заявили, что, скорее всего, канадцы видели так называемый эффект медузы после запуска ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX с космодрома в Калифорнии. Пуск состоялся вечером 5 мая, а «корабль пришельцев» появился над Канадой примерно через час после этого.

Как объяснили астрономы, выхлоп от сгоревшего ракетного топлива образует облако в верхних слоях атмосферы. Его подсвечивают лучи солнца, которое для людей на земле давно зашло за горизонт, что создает эффект яркого объекта в небе.

Ранее над Великобританией пронесся огромный огненный шар зеленого цвета. Пролет объекта был снят очевидцами.

