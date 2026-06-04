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09:19, 4 июня 2026Наука и техника

В России испытают аэростаты для доставки бомб

«Аэроплатформы» испытают аэростаты для доставки дронов и авиабомб в зоне СВО
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: РИА Новости

«Аэроплатформы» испытают несколько образцов аэростатов, предназначенных для доставки дронов и авиационных бомб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

Тесты планируется провести до конца текущего года. «По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты. Последние уже прошли апробацию в зоне СВО как воздушные ретрансляторы», — заявили в компании.

Там уточнили, что наибольший потенциал для военного применения имеют свободные аэростаты, способные поднимать грузы массой в сотни килограммов на высоту 10-30 километров. «Они способны дрейфовать сутками, преодолевая огромные расстояния. В рамках СВО любая точка на территории противника достигается максимум за двое суток полета», — сказали в компании.

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В апреле заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» сказал, что беспилотники Вооруженных сил Украины долетают до Урала из-за движения на малых высотах.

В феврале агентство со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщило о запуске российской беспилотной стратосферной платформы «Барраж-1».

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