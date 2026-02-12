Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:08, 12 февраля 2026Наука и техника

Российский «Барраж-1» запустили

ФПИ: Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» запустили
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Canities / Shutterstock / Fotodom

Российскую беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» запустили. Об этом со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщает ТАСС.

«Особенностью беспилотной стратосферной платформы является система пневматической балластировки, с помощью которой меняется высота полета для использования ветровых течений и перемещения в нужном направлении», — говорится в публикации.

Там отмечается, что «Барраж-1» предназначен для переноса до 100 килограммов грузов на высоту до 20 километров.

В августе ФПИ показал новую гусеничную платформу «Импульс-МУ», которой можно управлять на дальности до 20 километров.

В феврале 2024 года руководитель проекта ФПИ Григорий Макеич сообщил, что тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет.

