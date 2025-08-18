Наука и техника
00:30, 18 августа 2025

В «Сколково» представили робота «Импульс-МУ»

ФПИ показал наземную платформу «Импульс-МУ» с дальностью 20 километров
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Ростех /  ТАСС

Фонд перспективных исследований (ФПИ) показал новую гусеничную платформу «Импульс-МУ», которой можно управлять на дальности до 20 километров. Робота представили на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково», передает ТАСС.

Наземный дрон предназначен для транспортировки различных грузов. Максимальная масса «Импульса» с полезной нагрузкой составляет 2,6 тонны. Также машина может буксировать прицеп весом 500 килограммов.

Дроном можно управлять по оптоволокну на дистанции до 20 километров. Кроме того, разработка поддерживает радиоуправление на дальности до пяти километров.

В июле стало известно, что в зоне специальной военной операции появился наземный беспилотник «Странник», который проходит апробацию. Платформа предназначена для доставки грузов, эвакуации раненых и дистанционного минирования. 56-килограммовым аппаратом можно управлять через спутник. «Странник» способен пройти до 30 километров на одном заряде.

