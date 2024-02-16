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11:19, 16 февраля 2024Наука и техника

Беспилотный «Партизан» совершил первый полет

ФПИ: тяжелый транспортный беспилотник «Партизан» совершил первый полет

Кадр: Первый канал

Тяжелый транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый полет. Об этом сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич, передает ТАСС.

«Разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина 16 февраля провели первые летные испытания демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки "Партизан", разрабатываемого по заказу Фонда перспективных исследований», — сказал он. Полет на высоте 200 метров длился 20 минут. Аппарат развивал скорость от 50 до 200 километров в час.

Специалист отметил, что первый полет проводили в пилотируемом режиме, который позволил обеспечить безопасность и снятие полетных данных для последующего обучения системы автоматического управления. По его словам, полет подтвердил существенное повышение взлетно-посадочных характеристик по сравнению с другими аппаратами этого класса. «Партизан» получил систему активного обдува вдоль всего размаха нижнего крыла, которая сокращает взлетно-посадочную дистанцию и обеспечивает устойчивое управления на скоростях до 50 километров в час.

Гендиректор ФПИ Андрей Григорьев подчеркнул, что система автоматического управления позволит выполнять полностью автономные грузоперевозки. Также «Партизан» позволит перевозить пассажиров в пилотируемом режиме.

Отмечается, что «Партизан» изготовлен их российских материалов и комплектующих. Исключением стала маршевая силовая установка. По словам директора Сибирского научно-исследовательского института авиации Владимира Барсука, в России разрабатывают гибридную силовую установку для проекта «Партизан». Основные элементы установки уже проходят испытания.

В августе 2023 года председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы Антон Рязанцев сообщил, что в 2024 году планируют выпустить десять серийных экземпляров «Партизана».

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      Даниил Иринин
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