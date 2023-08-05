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14:11, 5 августа 2023Наука и техника

Назван срок выпуска российского серийного «Партизана»

Центр НТИ: серийные экземпляры самолета «Партизан» выпустят в 2024 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первые серийные экземпляры беспилотного варианта самолета короткого взлета и вертикальной посадки «Партизан» выпустят в 2024 году. Соответствующий срок называет «Интерфакс».

«В 2024 году планируется развертывание производственного комплекса и выпуск уже десяти серийных экземпляров», — сказал на проходящем в Новосибирске мероприятии «Архипелаг-2023» председатель индустриального совета Центра Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев.

В декабре директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) Владимир Барсук сообщил, что специалисты организации создадут два опытных образца самолета с системами короткого взлета и посадки «Партизан» в 2023 году.

В июне 2022-го в СибНИА провели летные испытания летающей лаборатории с гибридной силовой установкой проекта «Партизан».

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    Иван Потапов
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