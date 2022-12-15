В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году

СибНИА создаст два опытных образца самолета «Партизан» в 2023 году

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени Чаплыгина создадут два опытных образца самолета с системами короткого взлета и посадки «Партизан» в 2023 году. Об этом сообщил директор института Владимир Барсук, передает ТАСС.

«Активно продолжаются работы по проекту "Партизан". Следующий год у нас будет связан с изготовлением двух опытных образцов. Это смешанный летательный аппарат, есть электрическая и тепловая силовые установки», — сказал он. Директор СибНИА уточнил, что институт рассчитывает представить опытные образцы на авиасалоне МАКС-2023.

Отмечается, что ранее в СибНИА планировали собрать самолет к концу 2022 года, однако сборку перенесли из-за замены узлов и агрегатов иностранного производства на отечественные.

Самолет создают с 2019 года по заказу Фонда перспективных исследований в рамках проекта «Разработка и летные испытания демонстраторов транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей». Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит 3380 килограммов.

В июне в СибНИА провели летные испытания летающей лаборатории с гибридной силовой установкой проекта «Партизан». В рамках второго этапа проекта силовую установку доработали.