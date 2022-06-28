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Россия испытала силовую установку беспилотного «Партизана»

В СибНИА провели летные испытания силовой установки беспилотного аппарата «Партизан»

Фото: СибНИА

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) провели летные испытания летающей лаборатории с гибридной силовой установкой транспортного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сверхкороткого взлета и посадки, создаваемого в рамках проекта «Партизан». Об этом сообщается на сайте организации.

«В рамках второго этапа проекта "Партизан" сотрудниками СибНИА выполнена доработка гибридной силовой установки на летающей лаборатории, изготовлены и установлены на самолет новые композитные трехлопасные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработано управление нижними закрылками в режиме элеронов для улучшения управляемости на малых скоростях», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что «летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и летные испытания, в процессе которых подтвердились улучшенные взлетно-посадочные характеристики: увеличенная тяга распределенной силовой установки, снижение шума винтов и более устойчивое управление по крену на малых скоростях».

«Прошли испытания динамически подобной модели демонстратора в аэродинамической дозвуковой трубе Т-203 и в свободном полете», — отметили в СибНИА.

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По итогам реализации проекта планируется создание «летающего самолета демонстратора технологий, оптимально сочетающего взлет и посадку с ограниченных неподготовленных площадок и полет с высокой топливной эффективностью» до 2024 года, добавили в институте.

В мае в пресс-службе СибНИА рассказали, что в Новосибирске прошли частотные испытания опытного образца российского ударного беспилотника «Охотник».

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Иван Потапов
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