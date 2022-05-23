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В России прошли испытания беспилотника «Охотник»

В России прошли частотные испытания ударного беспилотника «Охотник»

Фото: Министерство обороны РФ | РИА Новости

На Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова прошли частотные испытания опытного образца российского ударного беспилотника «Охотник». Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина (входит в НИЦ «Институт имени Жуковского»), передает ТАСС.

«В мае 2022 года в филиале АО "Компания "Сухой" НАЗ им. В.П. Чкалова проведены частотные испытания опытного образца перспективного российского беспилотного летательного аппарата "Охотник" с помощью системы упругого вывешивания, разработанной в СибНИА», — сообщили в институте.

Частотные испытания являются завершающим этапом разработки летательного аппарата. Они позволяют исключить возможность возникновения опасных аэроупругих резонансных колебаний и получить данные по вибрации всех элементов конструкции планера. Испытания проводят с целью прогнозирования поведения воздушного судна при возникновении флаттера. Испытаниям подвергают опытный образец, на котором установлены все штатные системы и агрегаты.

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В пресс-службе пояснили, что система упругого вывешивания предназначена для вывешивания самолетов во время частотных испытаний. Система позволяет имитировать состояние горизонтального полета. В СибНИА отметили, что малогабаритная система позволит проводить частотные испытания любого самолета компании «Сухой».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск беспилотников «Охотник» начнется в 2023 году.

В феврале ТАСС со ссылкой на источники в органах власти сообщил, что Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова получит корпус для производства тяжелых беспилотников.

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Даниил Иринин
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