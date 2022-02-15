В России модернизируют завод для производства беспилотников «Охотник»

Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал компании «Сухой») модернизируют в течение пяти лет. Предприятие получит корпус для производства тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) С-70 «Охотник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

«Там (у завода) очень хорошие планы. Это будет расширение производства "Охотника" со строительством нового корпуса», — отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что модернизацию, которая займет пять лет, начнут в 2022 году. Также на предприятии планируют в полтора раза увеличить количество рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит около 2,5 миллиарда рублей.

Ранее источники в Минобороны России сообщили, что истребители Су-30СМ2 смогут управлять ведомым беспилотником С-70 «Охотник». Экипаж самолета сможет получать информацию с аппарата и управлять беспилотником в бою.

В январе стало известно, что летные испытания второго образца беспилотника «Охотник» начнутся в июле 2022 года.

В декабре на НАЗ им. Чкалова прошла выкатка первого летного образца БПЛА «Охотник». Аппарат получил плоское сопло, которое снижает заметность беспилотника.