Названы сроки летных испытаний ударного российского беспилотника «Охотник»

Летные испытания второго образца российского тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» начнутся с июля 2022 года, такие сроки назвал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

«Летные испытаний второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — передает агентство.

Новый БПЛА в отличие от первого экспериментального образца Новосибирского авиационного завода получил плоское сопло. Отмечается, что это дополнительно снизит заметность аппарата в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский назвал преимущества «Охотника» с плоским соплом. Беспилотник отличается сниженной заметностью в инфракрасном диапазоне. 14 декабря на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца такого беспилотника.

В октябре главный конструктор «Охотника» Сергей Бибиков рассказал, что аппарат получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет С-70 работать автономно в условиях нарушения связи с оператором.

