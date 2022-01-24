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Названы сроки летных испытаний ударного российского беспилотника «Охотник»

Летные испытания ударного БПЛА «Охотник» с плоским соплом начнутся в РФ с июля 2022 года

Фото: РИА Новости

Летные испытания второго образца российского тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» начнутся с июля 2022 года, такие сроки назвал РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

«Летные испытаний второго образца "Охотника" предварительно планируется начать с июля этого года», — передает агентство.

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14 января

Новый БПЛА в отличие от первого экспериментального образца Новосибирского авиационного завода получил плоское сопло. Отмечается, что это дополнительно снизит заметность аппарата в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский назвал преимущества «Охотника» с плоским соплом. Беспилотник отличается сниженной заметностью в инфракрасном диапазоне. 14 декабря на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца такого беспилотника.

В октябре главный конструктор «Охотника» Сергей Бибиков рассказал, что аппарат получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет С-70 работать автономно в условиях нарушения связи с оператором.

Марина Совина
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