Раскрыты особенности беспилотника «Охотник»

В эфире телеканала «Звезда» показали опытный образец ударного беспилотника С-70 «Охотник». Главный конструктор аппарата Сергей Бибиков раскрыл особенности перспективного беспилотника в программе «Военная приемка».

Конструктор отметил, что журналистам показали первый опытный образец С-70, который используется для отработки новых решений. Он подчеркнул, что этот аппарат отличается от модели, которая пойдет в серию.

Бибиков подчеркнул, что беспилотник получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет «Охотнику» действовать в условиях потери связи с оператором. «Она полностью выполняет функции экипажа как минимум по безопасному возвращению аппарата в точку базирования», — пояснил конструктор.

По словам Бибикова, сейчас конструкторы проверяют работу алгоритмов замедления после приземления. Он пояснил, что отсутствие тормозного парашюта и расположение опор шасси «Охотника» усложняет руление и замедление аппарата при посадке.

Также в программе показали пункт управления беспилотником, который занимает два контейнера. В одном из контейнеров находится место оператора, оборудованное пятью мониторами. Часть экранов используется для вывода пилотажной информации, которую дополняет изображение с камер «Охотника». Две камеры передают информацию по двум каналам связи, что позволяет сохранить визуальный контакт при глушении одного из них.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал о задачах «Охотника». По его мнению, С-70 сможет передавать координаты целей корабельным группировкам.