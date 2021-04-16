В США секретный советский Т-60С назвали упущенной возможностью

Созданию секретного советского сверхзвукового бомбардировщика средней дальности Т-60С помешали контрпродуктивные конструкторские решения и высокая стоимость соответствующей программы, пишет американский журнал The National Interest.

Издание, называя соответствующий проект упущенной возможностью, отмечает, что в перспективе Т-60 мог стать платформой для разработки замены Ту-22М3. Журнал пишет, что секретный самолет отличали, в частности, изменяемая геометрия крыла и пара двигателей с двумерным управляемым вектором тяги.

Согласно The National Interest, создание нового самолета предполагало использование стелс-технологий, позволяющих практически незаметно проникнуть в воздушное пространство противника.

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«Имея дальность полета 2 200 километров, Т-60С, как полагали, переносил полезную нагрузку до 20 000 килограммов. Вооружение бомбардировщика включало крылатые ракеты серий Х-101 и Х-55/65, множество управляемых боеприпасов, а также обычные и ядерные неуправляемые бомбы, что по вооружению сближает Т-60С с Ту-22М3», — пишет издание.

Журнал напоминает, что опытный образец Т-60С должен был пройти летные испытания в 1996 году, а ввод в эксплуатацию бомбардировщика был намечен на 2003 год. «Распад Советского Союза положил конец этим планам, и в начале 1990-х годов проект был полностью отменен», — отмечает The National Interest.

Тем не менее, в издании уверяют, что проект самолета из-за его «эксцентричной конструкции» изначально был рискованным, потому российские военные выбрали более безопасное решение в виде истребителя-бомбардировщика Су-34.

В апреле первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Андрей Ельчанинов заявил, что тяжелые ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) С-70 «Охотник», выступающие ведомыми истребителей пятого поколения Су-57, начнут поступать в войска в 2024 году.