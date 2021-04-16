Названа главная задача ведомого Су-57

Российский ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник», выступающий ведомым истребителя пятого поколения Су-57, позволит ракетам «Калибр» или «Циркон» «бить точно в цель за тысячи километров», заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Данный БПЛА специалист назвал летающей системой целеуказания. «Конечный вариант изготовят немного по другим технологиям с низкой радиолокационной заметностью. Его главная задача — целеуказание корабельным ударным группировкам», — сказал эксперт.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Специалист отметил, что С-70 «Охотник» «скрытно подойдет к какому-либо соединению, авианесущей группе и передаст координаты, не выдавая себя».

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — истребителем пятого поколения Су-57.

В том же месяце источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы С-70 «Охотник» будут серьезно различаться.