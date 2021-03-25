Раскрыты цели ведомого Су-57

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — истребителем пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

В компании раскрыли, что изучают различные концепции применения БПЛА и истребителя. «При совместном применении беспилотные летательные аппараты будут решать полный спектр задач, работая по воздушным и наземным целям под командой ведущего пилотируемого аппарата в рамках сетецентрического взаимодействия», — рассказали в ОАК.

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В марте источники РИА Новости сообщили, что первый и второй опытные образцы тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», выступающие ведомыми российского истребителя пятого поколения Су-57, будут серьезно различаться. Один из собеседников, в частности, объяснил, что первый самолет больше выступает экспериментальным изделием, тогда как второй — опытным предсерийным аппаратом.

В феврале «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщили, что военное ведомство планирует на две-три эскадрильи истребителей Су-57 создавать одну с их ведомыми — БПЛА С-70 «Охотник».