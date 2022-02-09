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Су-30СМ2 получит ведомого Су-57

Истребители Су-30СМ2 будут управлять ведомыми беспилотниками

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять беспилотными летательными аппаратами, в частности, С-70 «Охотник», который является ведомым самолета Су-57. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

«Аппаратура будет унифицирована со стоящей на борту истребителей пятого поколения Су-57. По словам собеседников издания, работы в этом направлении уже ведутся», — пишет газета.

Отмечается, что Су-30СМ2 будут не только получать информацию с беспилотников, но и управлять ими в бою. «Пока пилот управляет истребителем, второй член экипажа может полностью сосредоточиться на применении оружия или взаимодействии с дроном», — сказал изданию военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, на флоте «беспилотники могут доразведывать наземные цели для нанесения по ним ударов самолетами и оценивать результаты поражения», а также «контролировать обстановку на сотни километров вокруг». Наиболее подходящими для данных целей беспилотниками эксперт назвал «Альтиус» и «Охотник».

В январе журнал Military Watch заметил, что по выносливости и маневренности Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель.

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Иван Потапов
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