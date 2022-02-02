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В США признали превосходство российского истребителя Су-30СМ2

Military Watch Magazine: российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель
Су-30СМ2

Су-30СМ2. Кадр: Минобороны РФ/ YouTube

В США признали превосходство российского истребителя Су-30СМ2 над западными самолетами. Как сообщает журнал Military Watch Magazine, воздушное судно опережает их по маневренности и выносливости.

«По выносливости и маневренности он превосходит любой западный истребитель, а дальность поражения целей ракетами "воздух — воздух" в 400 километров у модификации СМ/СМ2 превосходит наиболее мощные западные самолеты вдвое или даже больше», — отмечает издание.

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Авторы публикации напомнили, что первая обновленная эскадрилья уже была развернута в Калининграде. Су-30СМ2 заменит в российских вооруженных силах устаревшие истребители Су-27, а на флоте — Су-24М.

Новый образец отличается от предшественника, Су-30СМ, тем, что на нем зарубежное оборудование заменено отечественными аналогами. Самолет получил оптико-электронный прицельно-навигационный комплекс с улучшенными характеристиками, а также средства радиоэлектронного противодействия и радиолокационную систему управления для дальнего обнаружения воздушных целей.

Ранее стало известно, что в 2021 году Иркутский авиационный завод (входит в состав корпорации «Иркут») изготовил четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2 для нужд морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России.

Марина Совина
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