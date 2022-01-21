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Иркутский авиазавод построил первые Су-30СМ2 для ВМФ России

«Корпорации "Иркут"» передала четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2 ВМФ России

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В 2021 году Иркутский авиационный завод (входит в состав корпорации «Иркут») изготовил четыре модернизированных истребителя Су-30СМ2 для нужд морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом генеральный директор Иркутского авиационного завода «Корпорации "Иркут"» Александр Вепрев доложил министру обороны России Сергею Шойгу 20 января, сообщает ТАСС.

«Иркутским авиационным заводом в 2021 году впервые изготовлены в интересах морской авиации Военно-морского флота четыре модернизированных сверхманевренных многофункциональных двухместных истребителя Су-30СМ2», — сообщил Вепрев в ходе единого дня приемки военной продукции, который прошел в Национальном центре управления обороной России.

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Гендиректор Иркутского авиазавода отметил, что модернизированный самолет получил российское оборудование, которым заменили аналоги иностранного производства. В ходе работ удалось улучшить характеристики комплекса средств радиоэлектронного противодействия, прицельно-навигационного комплекса и повысить дальность обнаружения воздушных целей. Также самолет получил расширенный арсенал средств для борьбы с воздушными и наземными целями.

Ранее издание Oryx оценило покупку истребителей Су-30СМ Арменией. В публикации предположили, что четырех самолетов может не хватить для противостояния с азербайджанскими МиГ-29.

В декабре стало известно о подготовке экипажей Су-30СМ2 на Балтийском флоте. Новые самолеты поступят в 4-й гвардейский морской штурмовой полк.

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Даниил Иринин
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