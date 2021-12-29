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Калининград в 2022 году прикроют новые самолеты

«Известия»: самолеты Су-30СМ2 поступят на Балтийский флот в 2022 году

Фото: Globallookpress.com

На Балтийском флоте начали подготовку экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ2. Самолеты усилят авиагруппу, которая прикрывает Калининград. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Новые самолеты поступят в 4-й гвардейский морской штурмовой полк. Источник издания отметил, что экипажи машин, специалисты инженерного и аэродромного обеспечения уже осваивают Су-30СМ2. В 2022 году первые истребители поступят в полк.

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Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что задачей 4-го гвардейского штурмового полка является борьба с наземными, воздушными и морскими целями в водах калининградского эксклава. «Эта воинская часть наряду с 689-м истребительным авиаполком защищает Калининград от воздушных ударов как со стороны моря, так и со стороны границ сопредельных государств», — отметил он.

Истребитель Су-30СМ2 унифицирован с Су-35С. Самолет получил двигатели АЛ-41Ф1С с изменяемым вектором тяги и модернизированную радиолокационную станцию. Также самолет оснастили многоканальной объединенной системой связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД). Новая система позволит Су-30СМ взаимодействовать с тяжелыми беспилотниками и самолетами пятого поколения.

В октябре издание The Drive сообщило о подготовке учебного боя между индийскими Су-30МКИ и японскими самолетами. В публикации отмечают, что тренировка позволит японским пилотам понять тактику применения российских истребителей.

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Даниил Иринин
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