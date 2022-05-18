Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Производство «Охотников» начнется в 2023 году

Глава «Ростеха» Чемезов: серийный выпуск ударных дронов «Охотник» начнется в 2023 году

Фото: РИА Новости

Серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023-м мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны», — сообщил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Материалы по теме:
Охота крепкая Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Охота крепкаяРоссия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
13 февраля 2019
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021

Глава «Ростеха» отметил, что отличительной чертой беспилотника является плоское сопло, которое снижает заметность дрона.

Ударный беспилотник «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Дрон выполнен по схеме «летающее крыло». Взлетная масса «Охотника» более 20 тонн. Считается, что аппарат сможет нести ракеты и бомбы.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал компании «Сухой») получит новый корпус для строительства дронов «Охотник».

В январе источник в авиастроительной отрасли рассказал, что летные испытания второго образца «Охотника» начнутся летом 2022 года.

В декабре 2021 года Минобороны России опубликовало кадры испытаний оружия «Охотника».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Швеции и Финляндии
Румыния отказалась от части налогов ради добычи газа
Названа цель возможного запрета на выплаты по российскому госдолгу
Захарова обвинила Киев в поставках продовольствия Западу в обмен на оружие
Захарова обвинила Украину в нежелании прекращать боевые действия
В Совете Федерации высказались против переноса выборов в России
Блогерша назвала портящие кожу ежедневные привычки
Невеста обиделась на жениха за долгие танцы и решила выйти замуж за другого
Производство «Охотников» начнется в 2023 году
В ЛНР сообщили об активных боях в Северодонецке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.