Производство «Охотников» начнется в 2023 году

Глава «Ростеха» Чемезов: серийный выпуск ударных дронов «Охотник» начнется в 2023 году

Серийный выпуск тяжелых ударных беспилотников «Охотник» для Министерства обороны России начнется в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023-м мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны», — сообщил он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава «Ростеха» отметил, что отличительной чертой беспилотника является плоское сопло, которое снижает заметность дрона.

Ударный беспилотник «Охотник» разработали в ОКБ Сухого. Дрон выполнен по схеме «летающее крыло». Взлетная масса «Охотника» более 20 тонн. Считается, что аппарат сможет нести ракеты и бомбы.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова (НАЗ им. Чкалова, филиал компании «Сухой») получит новый корпус для строительства дронов «Охотник».

В январе источник в авиастроительной отрасли рассказал, что летные испытания второго образца «Охотника» начнутся летом 2022 года.

В декабре 2021 года Минобороны России опубликовало кадры испытаний оружия «Охотника».