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В России показали применение оружия беспилотника «Охотник»

Минобороны России обнародовало кадры испытаний оружия беспилотника С-70 «Охотник»

Министерство обороны России обнародовало кадры испытаний вооружения ударного беспилотника С-70 «Охотник». Аппарат применил бомбу для уничтожения цели. Видео показали в программе «Вести недели» на канале «Россия 1» в воскресенье.

На записи виден сброс бомбы массой 500 килограммов из внутреннего отсека. Боеприпас поразил наземную цель. «Российская газета» в своей публикации предположила, что запись сделали в ходе летных испытаний С-70 на полигоне Ашулук.

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Ранее военный эксперт Виктор Мураховский назвал преимущества «Охотника» с плоским соплом. Беспилотник отличается сниженной заметностью в инфракрасном диапазоне. 14 декабря на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца такого беспилотника.

В октябре главный конструктор «Охотника» Сергей Бибиков рассказал, что аппарат получил информационно-управляющую систему (ИУС) с искусственным интеллектом. Это позволяет С-70 работать автономно в условиях нарушения связи с оператором.

В июле издание The National Interest отметило шесть беспилотников российского производства. В публикации сравнили С-70 «Охотник» с малозаметным ударным самолетом F-117 Nighthawk и беспилотником RQ-170 Sentinel.

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Даниил Иринин
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