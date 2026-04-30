Генерал-майор объяснил прорыв беспилотников ВСУ вглубь России

17:05, 30 апреля 2026

Генерал-майор Попов: Дроны ВСУ долетают до Урала из-за движения на малых высотах
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) долетают до Урала из-за движения на малых высотах. Прорыв дронов вглубь России объяснил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК».

По его словам, стандартные средства противовоздушной обороны (ПВО) не работают против беспилотников, летящих на сверхмалых и предельно малых высотах. «К сожалению, на этих высотах мало кто из зенитных ракетных комплексов видит воздушную цель», — подчеркнул летчик.

Попов также рассказал, что зенитные комплексы способны видеть дроны ВСУ только на предельно малых расстояниях — до 20 километров.

«Мы всю систему противовоздушной обороны включаем, а она или не видит, потому что помехи идут от возвышенностей, леса, препятствий, зданий или каких-то других высотных сооружений, — отметил генерал-майор. — А на тех высотах, на которых наши системы ПВО видят эту мелюзгу, их легко спутать, например, с птицами или с атмосферными явлениями».

Офицер считает, что необходима система предупреждения, использующая в том числе акустические сигналы, а не только средства радиолокации. Кроме того, можно было бы применять аэростаты со средствами наблюдения, заключил он.

В апреле беспилотники ВСУ уже неоднократно атаковали Урал. Так, в ночь на четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об ударе по одной из промышленных площадок региона. По данным журналистов, Украина использовала модифицированные тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», которые долетели до субъекта в 2000 километрах от российско-украинской границы на малых высотах. До этого сообщалось об атаках на Челябинскую и Свердловскую области.

