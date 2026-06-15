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06:58, 15 июня 2026Спорт

Сборная Швеции разгромила Тунис в матче чемпионата мира

Швеция разгромила Тунис со счетом 5:1 в матче чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Romero / Reuters

Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гуадалупе, Мексика, и завершилась со счетом 5:1 в пользу Швеции. Голами в составе европейской команды отличились Ясин Айяри (дубль), Александер Исак, Виктор Дьокереш и Маттиас Сванберг. Единственный гол Туниса записал на свой счет Омар Рекик.

Данная победа позволила Швеции подняться на первое место в группе F, в активе команды три очка. Сборная Туниса идет на четвертом месте с нулем баллов. Вторую и третью строчки делят Нидерланды и Япония, ранее сыгравшие вничью.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

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