Сборная Швеции разгромила Тунис в матче чемпионата мира

Швеция разгромила Тунис со счетом 5:1 в матче чемпионата мира по футболу

Сборная Швеции разгромила команду Туниса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Гуадалупе, Мексика, и завершилась со счетом 5:1 в пользу Швеции. Голами в составе европейской команды отличились Ясин Айяри (дубль), Александер Исак, Виктор Дьокереш и Маттиас Сванберг. Единственный гол Туниса записал на свой счет Омар Рекик.

Данная победа позволила Швеции подняться на первое место в группе F, в активе команды три очка. Сборная Туниса идет на четвертом месте с нулем баллов. Вторую и третью строчки делят Нидерланды и Япония, ранее сыгравшие вничью.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).