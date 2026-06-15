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00:58, 15 июня 2026Спорт

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией на старте чемпионата мира

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией в матче первого тура чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Нидерландов и национальная команда Японии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «AT&T Стэдиум» и завершилась со счетом 2:2. На 51-й минуте гол забил защитник Нидерландов Вирджил ван Дейк. Через шесть минут счет сравнял нападающий Кейто Накамура. На 64-й минуте вновь вывел европейцев вперед полузащитник Крисенсио Саммервилл. На 89-й минуте Даити Камада закрепил финальный счет.

Нидерланды и Япония представляют группу F на турнире. Еще две команды квартета — Швеция и Тунис — сыграют 15 июня в 5 утра по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола.

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