Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:16, 30 апреля 2026

Названо место запуска пролетевших 2000 километров до российского города тяжелых дронов ВСУ

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», атаковавшие Пермь, из Днепропетровской области. Предположительное места их старта назвал Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники летели стаями по несколько штук на низкой высоте.

Кроме того, выяснилось, что дроны оснастили дополнительным топливным баком, что увеличило дальность их полета на 300 километров, позволив долететь до региона в 2000 километрах от российско-украинской границы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник ударил по одной из промышленных площадок региона. Он подчеркнул, что работники предприятия укрылись в защитных сооружениях. Информация о пострадавших не поступала. Значимых разрушений, по словам чиновника, нет.

Утром 30 апреля в сети также появилось видео с гигантским грибовидным облаком в Перми, которое местные жители запечатлели после сигналов воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города. Позже стало известно о запахе химикатов в региональной столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok