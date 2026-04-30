Названо место запуска пролетевших 2000 километров до российского города тяжелых дронов ВСУ

Shot: ВСУ запускали атаковавшие Пермь дроны из Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый», атаковавшие Пермь, из Днепропетровской области. Предположительное места их старта назвал Shot в Telegram.

По информации издания, беспилотники летели стаями по несколько штук на низкой высоте.

Кроме того, выяснилось, что дроны оснастили дополнительным топливным баком, что увеличило дальность их полета на 300 километров, позволив долететь до региона в 2000 километрах от российско-украинской границы.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник ударил по одной из промышленных площадок региона. Он подчеркнул, что работники предприятия укрылись в защитных сооружениях. Информация о пострадавших не поступала. Значимых разрушений, по словам чиновника, нет.

Утром 30 апреля в сети также появилось видео с гигантским грибовидным облаком в Перми, которое местные жители запечатлели после сигналов воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города. Позже стало известно о запахе химикатов в региональной столице.