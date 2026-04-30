Гигантское грибовидное облако сняли после тревоги в регионе в 2000 километров от Украины

В Перми очевидцы сняли гигантское грибовидное облако после воздушной тревоги. Видео из региона в 2000 километров от границы с Украиной публикует зарегистрированный в Роскомнадзоре Telegram-канал «ЧП Пермь».

Судя по видео, возгорание на неназванном объекте произошло неподалеку от частного сектора города. После появления белого облака на месте предполагаемого происшествия появился столб черного дыма.

«Полыхает очень сильно», — подписали видео авторы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины на пять районов Ростовской области.