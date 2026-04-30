07:10, 30 апреля 2026Россия

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на пять районов российского региона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском», — уточнил он.

Слюсарь добавил, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

В ночь на 30 апреля серия взрывов прогремела над Липецком. Система ПВО отразила воздушную атаку украинских БПЛА.

    Последние новости

    Финский политик заявил об историческом унижении НАТО на Украине

    Отмечена важная особенность разговора Путина и Трампа

    Силы ПВО отразили атаку ВСУ на пять районов российского региона

    В России собрались ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков

    Помощница учителя делала непристойные фотографии детей и делилась ими с бойфрендом

    В Центр Кеннеди прибыло оборудование для лунной миссии Artemis III

    Редкий побочный эффект болезни дал женщине возможность получать до 10 оргазмов за раз

    Взрыв и пожар произошли в квартире на северо-западе Москвы

    В России оценили заявление Трампа о возможном сокращении контингента США в Германии

    Россиянам дали советы по выбору бокса на крышу автомобиля

    Все новости
