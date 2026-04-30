Силы ПВО отразили атаку ВСУ на пять районов российского региона

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку ВСУ в пяти районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском», — уточнил он.

Слюсарь добавил, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

В ночь на 30 апреля серия взрывов прогремела над Липецком. Система ПВО отразила воздушную атаку украинских БПЛА.