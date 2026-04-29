В российском регионе произошли взрывы

Shot: Серия взрывов прогремела над Липецком, ПВО отражает атаку БПЛА

Серия взрывов прогремела над Липецком. Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку украинских БПЛА, об этом сообщили Telegram-каналу Shot местные жители.

«По словам очевидцев, первый взрыв прогремел в 22:30, а затем продолжило громыхать в небе около 23:45. Жители Липецка массово пишут о некоем гуле в небе и вспышках в некоторых районах», — говорится в публикации.

В Липецкой области объявлен красный уровень опасности. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки нанести удар с воздуха по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев.