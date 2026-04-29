ВСУ попытались с воздуха нанести удар по российскому региону

Гусев сообщил об уничтожении семи беспилотников ВСУ над Воронежской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки нанести удар с воздуха по Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над двумя городами и двумя районами Воронежской области обнаружены, уничтожены и подавлены уже семь беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Гусев подчеркнул, что в пяти муниципалитетах сохраняется режим непосредственной угрозы удара БПЛА, опасность атаки действует на всей территории области.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 апреля беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в Пермском крае.