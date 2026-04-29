Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

Махонин: Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в Пермском крае

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Он отметил, что работников предприятия успели эвакуировать. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Махонина, на объекте после налета дрона произошло возгорание. К месту прибыли сотрудники экстренных служб.

В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности», подчеркнул губернатор.

Аналогичные меры безопасности утром в среду, 29 апреля, из-за угроз атак беспилотников были предприняты в Свердловской и Курганской областях.

До этого в Минобоороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.