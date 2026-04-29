Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 29 апреля 2026Россия

Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в российском регионе

Махонин: Беспилотник ВСУ ударил по промышленному объекту в Пермском крае
Майя Назарова

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор российского региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

Он отметил, что работников предприятия успели эвакуировать. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Махонина, на объекте после налета дрона произошло возгорание. К месту прибыли сотрудники экстренных служб.

В Пермском крае сохраняется режим «Беспилотной опасности», подчеркнул губернатор.

Аналогичные меры безопасности утром в среду, 29 апреля, из-за угроз атак беспилотников были предприняты в Свердловской и Курганской областях.

До этого в Минобоороны рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили над регионами 98 украинских дронов. Налетам тогда подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, а также Республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok