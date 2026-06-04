Названы главные проблемы в торговле России со страной БРИКС

Председатель Кардозу: Россия и Бразилия сталкиваются с проблемами в торговле из-за санкций

Россия и Бразилия сталкиваются с проблемами в торговле из-за западных санкций, однако обе стороны заинтересованы развивать экономические отношения. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил председатель Совета предпринимателей Бразилия-Россия, президент Бразильской ассоциации кофейной промышленности Павел Кардозу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Есть несколько проблем, которые мы должны решить. Прежде всего, речь идет о торговле. Однако государства двух стран решают проблемы, об этом свидетельствует тот факт, что торговый оборот двух стран находится в промежутке между 10 и 12 миллиардами долларов», — указал собеседник.

Кардозу подчеркнул, что несмотря на существующие геополитические проблемы, между Россией и Бразилией есть четкое понимание в развитии торговли и привлечении инвестиций.

Ранее президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани заявил, что Москва и Нью-Дели продолжат торговлю нефтью, вне зависимости от позиции Вашингтона и рисков санкционного давления. При этом он подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество не ограничивается нефтью, охватывая самые разные сферы.