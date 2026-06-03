Президент ИБА Котвани: Россия и Индия продолжат торговлю нефтью, вне зависимости от США

Россия и Индия продолжат торговлю нефтью, вне зависимости от позиции США и рисков санкционного давления. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани.

«Я считаю, что российско-индийская торговля нефтью может сохраниться даже при ужесточении санкций со стороны США, но обеим странам потребуется действовать более осторожно и творчески. Индия и Россия уже накопили богатый опыт в управлении сложными торговыми условиями», — подчеркнул собеседник.

Обе стороны могут рассмотреть альтернативные механизмы платежей, более широкое использование национальных валют, банковские каналы, не подверженные внешнему давлению, долгосрочные контракты на поставку, страховые решения и диверсифицированные логистические маршруты Сэмми Котвани президент Индийского бизнес-альянса (ИБА)

При этом Котвани подчеркнул, что российско-индийское сотрудничество не ограничивается нефтью, охватывая самые разные сферы. Среди них: оборона, фармацевтика, сельское хозяйство, технологии, удобрения, культура, образование и региональное сотрудничество.

10 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Индия тратит большие средства на закупку российских энергоресурсов. По данным издания, импорт индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) за два месяца существенно вырос, компании хотят удерживать его на высоком уровне до конца года.