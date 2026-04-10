Индия захотела закупить у России как можно больше нефти до конца года

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 10 апреля 2026Мир

Bloomberg: Индия хочет закупить как можно больше нефти у России до конца года
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Индия, пользуясь смягчением санкций и ограничением поставок нефти с Ближнего Востока, тратит большие средства на закупку российских энергоресурсов. По данным Bloomberg, импорт индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) за два месяца существенно вырос, компании хотят удерживать его на высоком уровне до конца года.

Согласно сведениям источников агентства, нефтепереработчики ждут, что разрешение США на покупку нефти из РФ, которое должно закончиться в ближайшие дни, продлят. Но даже без него маловероятно, что закупки сильно сократятся, поскольку альтернативные поставки в дефиците.

«Наш приоритет — обеспечить энергоресурсами внутренний спрос», — указала заместитель главы министерства нефти Индии Суджата Шарма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok