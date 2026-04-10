Индия захотела закупить у России как можно больше нефти до конца года

Bloomberg: Индия хочет закупить как можно больше нефти у России до конца года

Индия, пользуясь смягчением санкций и ограничением поставок нефти с Ближнего Востока, тратит большие средства на закупку российских энергоресурсов. По данным Bloomberg, импорт индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) за два месяца существенно вырос, компании хотят удерживать его на высоком уровне до конца года.

Согласно сведениям источников агентства, нефтепереработчики ждут, что разрешение США на покупку нефти из РФ, которое должно закончиться в ближайшие дни, продлят. Но даже без него маловероятно, что закупки сильно сократятся, поскольку альтернативные поставки в дефиците.

«Наш приоритет — обеспечить энергоресурсами внутренний спрос», — указала заместитель главы министерства нефти Индии Суджата Шарма.