13:18, 10 апреля 2026Экономика

Евросоюзу пришлось нарастить импорт российского газа

FT: Поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 17 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Ближневосточный кризис вынудил Европейский союз наращивать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило Financial Times (FT).

Оно сослалось на данные исследовательской группы Kpler, согласно которым европейский импорт с проекта «Ямал СПГ» в Сибири в I квартале 2026 года вырос на 17 процентов и составил 5 миллионов тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Евросоюзу эти поставки обошлись примерно в 2,88 миллиарда евро.

Отмечается, что на «Ямал СПГ» приходится подавляющее большинство российского импорта СПГ в ЕС. За первые три месяца года блок получил 69 из 71 партии СПГ, отправленных с этого проекта.

Комментируя эти данные, аналитик Себастьян Реттерс констатировал, что европейские покупатели не желают отказываться от импорта российского газа.

По данным Еврокомиссии, более двух третей импортируемого в блок СПГ на сегодняшний день поступает из США, что указывает на самый высокий уровень зависимости от американских поставок за всю историю.

В марте 2026 года страны Евросоюза довели импорт российского СПГ до рекордных значений. Поставки выросли на 38 процентов в годовом выражении и достигли исторического максимума в 2,5 миллиарда кубометров.

