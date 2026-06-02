13:00, 2 июня 2026

Дальневосточная компания ворвалась в десятку самых дорогих в мире

Дмитрий Воронин

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская Samsung Electronics, чьи котировки продолжают стремительно расти, впервые ворвалась в число лидеров мирового рынка, войдя в глобальный топ-10 по капитализации, свидетельствуют данные TradingView.

Дальневосточная компания, стоимость бумаг которой в начале мая впервые превысила триллион долларов, 2 июня подорожала еще на 3,3 процента, до 1,44 триллиона. За год с небольшим благодаря бурному росту спроса на чипы, используемые в инструментах искусственного интеллекта (ИИ), она выросла в цене в пять с лишним раз.

Подорожав за месяц почти в полтора раза несмотря на с трудом предотвращенную забастовку, грозившую многомиллиардными убытками, Samsung стала второй после тайваньского производителя микросхем TSMC компанией-триллионером из Азии. Третьим в список попал на прошлой неделе главный конкурент Samsung, южнокорейская SK Hynix.

Возглавляет глобальный топ по-прежнему американская Nvidia, чей руководитель Дженсен Хуанг заявил на фоне дискуссии о том, как следует распределять прибыль от бурного развития инфраструктуры ИИ, что платит сотрудникам «столько, сколько может».

