09:40, 6 мая 2026

Вторая в истории азиатская компания подорожала до триллиона долларов

Samsung достигла рыночной капитализации в триллион долларов
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Samsung Electronics стала второй после тайваньского производителя чипов TSMC азиатской компанией, которой удалось достичь рыночной капитализации в триллион долларов. Об этом пишет Bloomberg.

На фоне бурного роста спроса на чипы, используемые в инструментах искусственного интеллекта (ИИ), компания подорожала за год в четыре раза, а за день — на 13 процентов. Прибыль полупроводникового подразделения Samsung выросла в 48 раз за квартал благодаря заказам на производство оборудования для центров обработки данных с использованием ИИ. Аналитики ожидают, что показатель продолжит стремительно расти, поскольку контрактные цены летят вверх на фоне ограниченного предложения.

По словам гендиректора американской инвесткомпании Roundhill Investments Дэйва Мацца, историческое подорожание Samsung до суммы с двенадцатью нулями «выходит за рамки символизма» и «отражает мнение рынка о том, что роль памяти в инфраструктуре искусственного интеллекта носит структурный, а не циклический характер».

Резкий рост котировок корейского гиганта поднял на рекордные высоты и национальный рыночный индекс Kospi, который два месяца назад падал ниже 5100 пунктов, а теперь впервые поднялся выше уровня 7000.

