09:04, 21 апреля 2026

Обвалившийся на старте иранского конфликта рынок акций рекордно вырос

Bloomberg: Корейский индекс Kospi достиг исторического внутридневного максимума
Дмитрий Воронин

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Корейский индекс Kospi 21 апреля вырос на 2,3 процента, достигнув исторического внутридневного максимума. Об этом сообщает Bloomberg. К моменту написания материала рост показателя ускорился до 2,5 процента.

Рынок акций Южной Кореи, который в значительной степени ориентирован на технологические компании, компенсировал все потери, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, «переключившись с новостей о войне на отчеты о прибылях и спрос на ИИ», отметила стратег по различным активам в Van Eck Associates Анна Ву, по словам которой «инвесторы вновь обретают уверенность».

На старте иранского конфликта Kospi напротив обвалился максимальными с 2008 года темпами, упав ниже 5100 пунктов. Сейчас он достиг 6374,35 пункта, показывая общий рост в этом году более чем на 50 процентов.

На прошлой неделе, в условиях остановки боевых действий и продолжающихся переговоров на Ближнем Востоке, американский фондовый рынок вырос до максимумов с января. Индекс S&P 500, включающий котировки 500 крупнейших по капитализации американских компаний, закрепился выше отметки в 7000 пунктов, подскочив с 30 марта на 11 процентов, что позволило аналитикам заявить о возвращении на рынок «животного духа».

    Последние новости

    «Идут уличные бои». Генштаб объявил о приближении Российской армии к последнему рубежу обороны ВСУ в Донбассе

    Из-за мер жесткой экономии в европейской стране разразился политический кризис

    Корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

    На Украине вступились за бросивших людей при теракте полицейских

    Звезду «Голодных игр» призвали отменить из-за нелюбви к Тейлор Свифт

    В Америке оценили влияние Овечкина

    Роль США в мире после конфликта с Ираном оценили

    Полуголым россиянам приказали лечь на пол и показали на видео

    Россиянам стало сложно покупать дорогие смартфоны

    Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

    Все новости
