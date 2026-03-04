Лучший в мире рынок акций рухнул из-за паники

Bloomberg: Падение корейского индекса KOSPI оказалось самым резким с 2008 года

Охватившая торговые площадки в Южной Корее паника привела к самому резкому с осени 2008 года дневному падению местного индекса KOSPI, потерявшего по итогам торгов более 12 процентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, корейский рынок акций, показавший за последний год лучшие результаты в мире, падает второй день подряд. Показатель KOSPI, который ранее взлетел на 50 процентов благодаря буму искусственного интеллекта, на открытии торгов 3 марта составлял 6165,15 пункта, а к закрытию 4 марта упал до 5090,79, свидетельствуют данные Investing.

Эйфория от разгона на фоне успехов ИИ сходит на нет, и «принудительная продажа сделок с использованием заемных средств, вероятно, ускорит потери», подчеркивают авторы материала, отмечая, что «инвесторы пересматривают свои перегретые инвестиции» на фоне ситуации с перекрытием Ираном Ормузского пролива и связанного с этим роста цен на нефть.

Сеул является восьмым в мире потребителем нефти и одним из ключевых покупателей углеводородов, поставляемых через указанный пролив. Накануне многие мировые биржи, включая азиатские, пережили падение на фоне новостей с Ближнего Востока.