Экономика
08:16, 4 марта 2026Экономика

Дальневосточные биржи пережили падение из-за ситуации на Ближнем Востоке

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи резко снизились вслед за Европой
Дмитрий Воронин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Дальневосточные биржи пережили падение на фоне ситуации с поставками нефти и газа с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. Ключевой японский индекс Nikkei к моменту написания материала снижался на 4,21 процента, до 53 907 пунктов, южнокорейский KOSPI терял 9,9 процента, опускаясь до 5218,62.

После того, как Иран заблокировал поставки нефти и газа через Ормузский пролив цены на сырье резко пошли вверх. При этом от поставок в этом направлении зависят прежде всего азиатские страны. Так, на Китай приходится 38 процентов экспорта нефти через пролив, на Корею — 12 процентов, а на Японию — 11 процентов.

«Мировые инвесторы активно сокращают инвестиции в рисковые активы из-за боевых действий в районе Персидского залива и фактического перекрытия Ормузского пролива», — пишет «Коммерсантъ». Ведущие индексы Европы и США 3 марта снизились в пределах 2--5 процентов, отмечает издание.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал сделать стоимость страхования морской торговли доступной и пообещал, что американские ВМС «при необходимости» начнут сопровождать идущие через Ормузский пролив танкеры.

