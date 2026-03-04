Трамп приказал сделать стоимость страхования морской торговли доступной

Трамп поручил страховать судоходство в Персидском заливе по доступным ценам

Президент США Дональд Трамп Трамп на фоне обострения на Ближнем Востоке решил сделать стоимость страхования морской торговли доступной и отдал соответствующее распоряжение. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп, по его словам, приказал Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) начать страховать «по очень разумной цене» всю морскую торговлю, проходящую через Персидский залив. «Это будет доступно для всех судоходных линий», — уточнил он, подчеркнув, что распоряжение вступает в силу незамедлительно.

Цены на нефть, газ и продукты нефтепереработки резко выросли накануне на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива. Трамп также заявил, что ВМС США «при необходимости» начнут сопровождать идущие через пролив танкеры «как можно скорее».

По данным Bloomberg, крупнейшие мировые страховые компании с 5 марта перестанут страховать от военных рисков суда, заходящие в Персидский залив.